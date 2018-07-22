«الرميثي للاستثمار» تتوسع بقطاع الأغذية ولا تخطط لطرح أولي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال سيف الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميثي للاستثمار، إن شركته ماضية بقوة للتوسع في الإمارات، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات عبر افتتاح سلسلة مطاعم جديدة باستثمارات تصل إلى نحو 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً.

وأضاف الرميثي لــ «البيان الاقتصادي»، أن الشركة افتتحت قبل يومين الفرع الثاني للعلامة التجارية «لافازا إكسبريشن» في مدينة خليفة بأبوظبي إلى جانب فرع البطين من خلال شراكتنا مع شركة الخياط في دبي الوكيل المعتمد للعلامة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن استثمارات الفرعين وصلت إلى نحو 6 ملايين درهم. وأوضح الرميثي، أن الشركة تخطط لافتتاح 6 فروع أخرى للعلامة «لافازا» خلال السنوات القادمة ليصل الإجمالي إلى 8 فروع باستثمارات تصل إلى نحو 20 مليون درهم.

وتوقع الرميثي افتتاح الفرع الثالث في مدينة العين بإمارة أبوظبي، بينما لا تزال هناك دراسات بشأن افتتاح فروع جديدة في الإمارات الشمالية وخصوصاً دبي. وأشار إلى أن مجموعة الرميثي للاستثمار تقوم بتوسيع دائرة الأعمال الخاصة بها، وذلك من خلال دخول قطاع الغذاء والمشروبات وامتلاك امتياز لبعض المنتجات، وذلك لتغطية منطقة الخليج والشرق الأوسط، متوقعاً أن يكون قطاع الأغذية الوجهة المفضلة للمجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وحول خطط الشركة التمويلية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميثي للاستثمار، إن المجموعة شركة عائلية وتعمل في عدة قطاعات، منها العقارات والأغذية والمشروبات، ولا تفكير في الطرح بسوق الأسهم لاسيما مع اعتمادنا على السيولة الذاتية في تمويل مشاريعنا واستثماراتنا.