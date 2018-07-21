«بوينغ» أغلى علامة تجارية في عالم صناعة الطيران

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت «بوينغ» الأميركية قائمة أغلى العلامات التجارية في صناعة الطيران والدفاع 2018 التي أصدرتها شركة براند فاينانس أخيراً.

وقدرت الشركة قيمة العلامة التجارية لبوينغ بنحو 19.10 مليار دولار في 2018، بزيادة 22% عن 2017، حيث قدرت بـ 16.33 مليار دولار فيما منحت الشركة علامة بوينغ التجارية تصنيف AAA+.

وجاءت علامة إيرباص التجارية في المركز الثاني بقيمة 11.01 مليار دولار بزيادة 19% عن 9.22 مليارات في 2017 مع حصولها تصنيف AA+.

أما علامة لوكهيد مارتن الأميركية التي تعد أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، فحلت في المركز الثالث بقيمة 8.34 مليارات دولار بزيادة 9% عن 7.67 مليارات دولار في 2017، مع حصولها على تصنيف AAA-.

وجنرل داينمكس وهي أيضاً من الولايات المتحدة، جاءت علامتها التجارية في المركز الرابع بقيمة 4.88 مليارات دولار بزيادة 5% عن 4.43 مليارات دولار مع تصنيف AA+.

وحلت علامة شركة نورثروب غرومان وهو تكتل للصناعات الجوية والعسكرية نشأ عن شراء شركة غرومان من قبل شركة نورثروب عام 1994 في المركز الخامس بقيمة 4.52 مليارات دولار بزيادة 10% عن 1.10 مليار في 2017 مع حصولها على تصنيف AAA-.

ومن كندا حلت علامة بومباردييه التجارية في المركز 14 محافظة على ترتيبها نفسه في 2017.

وجاءت علامة مجموعة ليوناردو الإيطالية للطيران والدفاع في المركز 15 متراجعة عن ترتيبها 13 في 2017.

وقالت براند فاينانس: تميز عام 2018 بكونه عاماً عظيماً للعلامات التجارية في صناعتي الطيران والدفاع، متزامناً مع سوق تجارية قوية للطائرات التجارية.