«يورك» تعرض 350 مليون دولار لشراء حصص بصناديق أبراج

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تقدمت شركة «يورك كابيتال مانجمنت»، وهي صندوق تحوط أميركي، بعرض قيمته 350 مليون دولار لشراء حصص في صناديق رؤوس الأموال الخاصة التابعة لمجموعة «أبراج»، في محاولة من الصندوق الذي يديره جيمي ديان للتفوق على الأطراف الأخرى التي تقدمت حتى الآن بعروض لشراء حصص في صناديق المجموعة.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، والتي نشرت الخبر أمس نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن هذا العرض يتضمن سداد مستحقات الموظفين في الصناديق وأيضاً مستحقات المصفين المؤقتين للمجموعة، بالإضافة إلى التمويل من دون فوائد.

وذكرت «بلومبيرغ» أيضاً أن «يورك» قد قدمت عرضها إلى مستثمري، دائني ومصفي «أبراج، وتلقت من جانبهم رداً مبدئياً إيجابياً، إلا أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على هذا العرض من عدمه.