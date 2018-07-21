«تنظيم الاتصالات» تُحذّر من رسائل مجهولة المصدر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات من رسائل هاتفية مجهولة المصدر تفيد بوجود دعوى قضائية وتطلب الضغط على رابط إلكتروني لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وشددت الهيئة على ضرورة الانتباه إلى هذه الرسائل وعدم الضغط على الرابط بداخلها مع تجاهلها لتجنب التعرض لعمليات قرصنة وهجمات إلكترونية.

ونصحت الهيئة بعدم فتح مرفقات الرسائل أو البريد الإلكتروني المريبة أو تحميل برامج من مصادر غير موثوق بها.وبفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات 42% خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 199 هجمة مقابل 341 هجمة في نفس الفترة من 2017.