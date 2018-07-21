«طيران الإمارات» تُعلّق رحلات إلى الهند في 2019 لأعمال تطويرية

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم «طيران الإمارات» تعليق 32 رحلة من أصل 172 رحلة أسبوعية تقوم بتسييرها إلى الهند، وذلك خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 30 مايو 2019.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، والتي نشرت الخبر أمس أن سبب التعليق إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي خلال فترة التعليق نفسها.

وذلك بسبب خضوعه لأعمال تطوير، ما يعني أنه لن يتوافر خلال فترة التطوير سوى مدرج واحد في مطار دبي الدولي كي تستخدمه الناقلات الجوية. ونقلت «بلومبيرغ» عن «طيران الإمارات» تصريحها: «ترتبط طيران الإمارات بعلاقة عمل وثيقة مع مطارات دبي، ونحن ندرك أعمال التطوير المزمع إجراؤها بالمدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو 2019.