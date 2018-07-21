انطلاق مهرجان ليوا عجمان للرطب 25 الجاري

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، انطلاق النسخة الخامسة من «مهرجان ليوا عجمان للرطب 2018» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والنشاطات التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وذلك ضمن أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة. وينظم المهرجان أكبر عرض لأجود ما أنتجه النخيل في دولة الإمارات، حيث يعرض عشرات المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور. وقال سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يشكل المهرجان نقطة جذب سياحي مهمة، لا سيما وأنه يحمل أهمية تراثية ودلالة رمزية، ويضم العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 15 ألف زائر». وأضاف الجسمي: «يقام المهرجان في نسخته الحالية بالتزامن مع عام زايد، لذلك فهو يعتبر خير وسيلة لتسليط الضوء على جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث والموروث الثقافي الإماراتي». عجمان - البيان

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