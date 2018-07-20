24 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في الدولة «الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت» إلى 24 مليون مشترك تقريباً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2018 بنمو نسبته نحو 2% مقارنة مع نهاية العام 2017.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، أمس، فقد زادت نسبة انتشار المحمول من 226 إلى 230 خطاً لكل 100 مشترك، فيما وصلت بالنسبة للهاتف الثابت إلى 26.4 خطاً لنفس العدد من السكان، ونحو 15.3 خطاً لخدمة إنترنت النطاق العريض.

وارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول إلى 20.254 مليون مشترك في نهاية شهر مايو من العام 2018 بنمو نسبته نحو 2% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017. وبلغ إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت 1.350 مليون اشتراك في نهاية شهر مايو الماضي.