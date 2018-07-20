«مرحبا» تحتفل بخدمة مليون عميل في دبي منذ بداية 2018

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «مرحبا»، خدمة استقبال ومساعدة المسافرين في المطارات، بعميلها رقم مليون في دبي منذ مطلع عام 2018 الجاري، وقدمت له قسيمة خاصة تتيح له الدخول مجاناً إلى أي من صالات «مرحبا» الستة في دبي لمدة عام كامل.

كما قدمت «مرحبا» بهذه المناسبة أيضاً، خصماً بنسبة 25 % على حجوزات الصالات وخدمة الاستقبال والمساعدة التي تمت أمس. وتقدم دناتا خدمات الإنجاز السريع والسهل، ونقل الأمتعة لعملائها وأفراد عائلاتهم المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدوليين.

12 صالة

وبالإضافة إلى خدمة الاستقبال والمساعدة، تدير دناتا 12 صالة خاصة للمغادرين في خمس دول، حيث تتيح للمسافرين الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق والمرطبات العالمية والاسترخاء أو إنجاز أعمالهم في أجواء هادئة.

وتضم شبكة «مرحبا» خمس صالات في مطار دبي الدولي، وصالتين في مطار تشانغي الدولي في سنغافورة، وصالة واحدة في كل من مطار آل مكتوم الدولي، ومطار جنيف، ومطار زيوريخ ومطار ملبورن ومطار جناح الدولي في كراتشي.

وقالت جيوتي باغواني مديرة خدمات «مرحبا»: «تتيح خدماتنا للعملاء، تجنب ازدحام المطارات والطوابير، والاستمتاع بالراحة في الصالات مقابل رسوم مناسبة. ويسعدنا الاحتفال باستقبال العميل رقم مليون منذ بداية السنة الجارية، حيث قدمنا لعملائنا خصماً خاصاً على رسوم خدماتنا بهذه المناسبة».

وتتبع مرحبا لدناتا، التي تعد من أكبر مزودي خدمات السفر الجوي في العالم، بما في ذلك المناولة الأرضية والشحن وحجوزات الرحلات الجوية والفنادق والبرامج السياحية وخدمات تموين الرحلات الجوية في 84 دولة عبر ست قارات.