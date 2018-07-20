أغلى 10 أجنحة فندقية في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نشر موقع إيليت ترافيل السياحي العالمي قائمة بأغلى 10 أجنحة فندقية في العالم للعام الجاري، حيث تراوحت تكلفة الإقامة لليلة واحدة في تلك الأجنحة الموزعة بين أوروبا والولايات المتحدة وشمال أفريقيا وفيجي بين 36 ألف دولار في الليلة لأقلها و80 ألفاً في الليلة لأغلاها.

1 - فندق بريزدنت ولسون - سويسرا: يقع أغلى جناح في العالم في فندق بريزدنت ويلسون في سويسرا، وتتكلف الإقامة فيه ليلة الواحدة 80 ألف دولار. ويتكون الجناح من 12 غرفة نوم وله مصعد خاص به والنوافذ الزجاجية تمتد من الأرض للسقف ويطل على بحيرة جنيف وبحيرة مونت بلانك.

2 - ذا مارك - نيويورك:تتكلف الإقامة في الجناح العلوي في فندق ذا مارك في نيويورك 75 ألف دولار في الليلة، ويتكون من 5 غرف نوم ملكية، فضلاً عن 6 غرف أخرى ومكتبة وغرفة طعام تتسع لاثنى عشر شخصاً، وغرفتين للتزين. وتعتبر هذه أكبر مساحة يمكن أن تجدها في فندق في نيويورك.

3 - فندق مارتينيز - فرنسا:تبلغ تكلفة الإقامة في الجناح في فندق مارتينيز بمدينة كان في فرنسا 53 ألف دولار في الليلة، وهو فندق من فئة خمس نجوم ويطل على الريفيرا الفرنسية. يتكون الجناح من 4 غرف نوم مساحتها 17 ألف قدم مربعة وتغطي الحوائط لوحات من إبداع الفنانين العالميين بيكاسو وماتيس.

4 - فندق فايينا - ميامي بيتش - الولايات المتحدة:الجناح العلوي في فندق فايينا على شاطئ ميامي في الولايات المتحدة يكلفك 50 ألف دولار في الليلة، ويتكون من 5 غرف نوم ويطل على مياه المحيط الزرقاء.

وصمم دواخل الفندق المخرج السينمائي باز لورمان وزوجته كاثرين آرتين.

5 - فيلات التل - فيجي:تصل تكلفة الإقامة في أعلى من فيلات التل على جزيرة لوكالا في فيجي 45 ألف دولار في الليلة.

وعدد الفيلات في هذا الفندق 25 فقط، أغلاها فيلا التل التي تقع في أعلى نقطة على التل المرتفع، وتطل على مياه المحيط المتلألئة. ويوجد في هذه الفيلا حوض سباحة ولها مطبخ خاص بها وسائق ومربية. ويمكن تأجير الجزيرة بالكامل مقابل 170 ألف دولار في الليلة.

6 - جراند رياض في رويال منصور المغرب:في فندق جراند رياض في منطقة رويال منصور في مراكش بالمغرب، الحوائط مكسوة بالذهب وهو مثال الفخامة والأبهة. ويتكون الجناح هناك من ثلاث غرف نوم وسطح يطل على جبال أطلس وحديقة مغطاة ونافورات مياه وحمام سباحة في حديقة خاصة بالجناح. ويتكلف هذا الجناح 34380 دولاراً في الليلة الواحدة.

7 - الجناح العلوي في فندق كالا دي فالوب - إيطاليا:يقع فندق كالا دي فالوب في مدينة سردينيا في إيطاليا وما يميز هذا الجناح السطح الخاص وعليه حوض سباحة ويطل على المياه الزرقاء للبحر المتوسط، ويتكون من 3 غرف نوم وغرفتي معيشة.

وتبلغ تكلفة الإقامة في هذا الجناح في ليلة واحدة 41117 دولاراً.

8 - فندق بلازا نيويورك: الجناح الملكي في فندق بلازا بمدينة نيويورك يكلفك 40 ألف دولار في الليلة الواحدة لأن له مصعد خاص به ويطل على شارع فيفث إفينيو ونافورة بوليتزر وملحق بالجناح مكتبة خاصة وغرفة رياضية كاملة وغرفة للتزين ومطبخ خاص ويخدمه خادم خاص وصنابير الحمام الرئيس مطلية بالذهب.

9 - فندق دو باريس مونت كارلو: الجناح في هذا الفندق يتكلف 37 ألف دولار في الليلة الواحدة لأنه يطل على البحر المتوسط ويتكون من طابقين يشملان غرفتين للنوم ومكتب وقاعة ساونا، فضلاً عن شرفتين خاصتين وحوض سباحة بمياه دافئة وجاكوزي ومنطقة استحمام خاصة.

10 - فندق ماندرين أورينتال - نيويورك:تتكلف الإقامة في الجناح رقم 5000 في هذا الفندق 36 ألف دولار في الليلة الواحدة، ويقع الجناح في الطابق الخمسين ويتكون من 3 غرف نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام لعشرة أفراد وبه رسم حائطي من إبداع الفنان ساورفسكي.