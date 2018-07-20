4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4 مليارات درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 2.91 مليار درهم من خلال 238 إجراء.

وتم تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 448 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 719 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة المركاض كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وتلتها منطقة الصفوح الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.91 مليار درهم منها 112 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و126 رهن فلل وشقق بقيمة 514 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 427.4 مليون درهم ورهن بمنطقة برج خليفة بقيمة 368 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 845 مليون درهم حيث تم تسجيل 130 مبايعة بقيمة 254 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 121 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 133 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة المرقبات. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 591 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 394 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 197 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 187 مليون درهم ورهن بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 161 مليون درهم.