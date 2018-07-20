طيران الإمارات تشغل A380 لمرة واحدة إلى غانا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380 لمرة واحدة فقط إلى مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا، في 2 أكتوبر لمشاركة السلطات المحلية احتفالاتها بمناسبة افتتاح المبنى الجديد رقم 3 في المطار.

وتستقبل أكرا طائرة A380 للمرة الأولى في تاريخها. وتتعاون طيران الإمارات مع الجهات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار وجاهزيته لاستقبال الطائرات العملاقة في المستقبل.

وستعمل رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 787»، التي تنطلق من مطار دبي في تمام الساعة 11:35 صباحاً، وعقب بقائها على أرض المطار لست ساعات، تغادر رحلة العودة «ئي كيه 788» إلى دبي في الساعة 5:50 مساءً.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا: بدأت علاقتنا الوثيقة مع غانا، كونها مركزاً استراتيجياً لدول غرب أفريقيا، منذ عقد من الزمن، ويسرنا تشغيل طائرة A380 العملاقة إلى هذه الدولة. ويشكل افتتاح المبنى رقم 3 علامة بارزة في تاريخ الطيران المدني في غانا، ونحن ندعم جهود تسهيل المزيد من العلاقات التجارية والنمو السياحي وتعزيز خدمات الشحن إلى المنطقة.

وأضاف: تشكل تجربة عملائنا أساس كل ما نقوم به، وتحظى تجربة طائرة A380 بشعبية كبيرة بين عملائنا، بمن فيهم الغانيون الذين سافروا على متن هذه الطائرة إلى وجهات شهيرة، مثل لندن وبكين وقوانغتشو.

ويسرنا عرض منتجاتنا وخدماتنا الفريدة على متن هذه الطائرة العملاقة، كالصالون الجوي، والشاور سبا، للمرة الأولى أمام المسافرين بين دبي وغانا، ونقدر الدعم المستمر الذي نلقاه من الحكومة الغانية، وخصوصاً وزارة الطيران وهيئة الطيران المدني في غانا.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة غانا في 2004، بمعدل رحلة بين دبي وأكرا، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 1.6 مليون مسافر على هذا الخط عبر دبي، إلى وجهات أشهرها في الصين والهند والمملكة المتحدة. وخلال عامي 2017-2018، نقلت طيران الإمارات أكثر من 6300 طن من الشحنات من وإلى غانا، ما أسهم في دعم الشركات والمصدرين.

وتشمل أبرز الصادرات إلى الإمارات وغيرها من الدول ضمن شبكة الناقلة، الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة.

وتوفر الطائرة مستويات متفوقة من الراحة والخدمة بدرجاتها الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وتحتفل طيران الإمارات هذا العام بمرور 10 سنوات على دخول طائرات A380 الخدمة ضمن أسطولها. وتعد الناقلة أكبر مشغّل لهذه الطائرات العملاقة ذات الطابقين، حيث يضم أسطولها 104 طائرات، ولديها طلبية مؤكدة مكونة من 58 طائرة من هذا الطراز، وأعلنت مؤخراً عن صفقة لشراء 36 طائرة إضافية بـ 16 مليار دولار.