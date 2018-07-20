«ماجد الفطيم» تنال جائزة فيفا عن خدمة «تسوقوا براحة»

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة ماجد الفطيم جائزة فيفا الصادرة عن المجلس الدولي لمراكز التسوق عن خدمة «تسوقوا براحة»، التي يوفرها «مول الإمارات» التابع للشركة. وأشرفت لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء التسويق على مستوى العالم على اختيار الفائزين بالجائزة، حيث حصل «مول الإمارات» على اللقب الشرفي ضمن فئة التسويق العالمي.

وقال حسين موسى، مدير «مول الإمارات» لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «تعد جوائز فيفا من المجلس الدولي لمراكز التسوق رمزاً للتميز والرقي في صناعة التسوق العالمية. ويؤكد فوزنا بهذه الجائزة الوحيدة على مستوى المنطقة، مكانتنا البارزة، ونتطلع قُدماً لتوفير المزيد من التجارب المميزة ومواصلة العمل على تجسيد رؤيتنا الرامية إلى تحقيق أسعد اللحظات للناس كل يوم. وتم تقديم الجوائز خلال مؤتمر المجلس الذي أقيم في لاس فيغاس .