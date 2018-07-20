345 مشاركاً بمعرض الإضاءة بدبي في سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أكد أكثر من 345 عارضًا من 30 دولة مشاركتهم بـ«معرض الإضاءة بالشرق الأوسط 2018» الذي يقام بدبي بين 23 إلى 25 سبتمبر المقبل. ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 5,500 من محترفي الصناعة، الشارين وكبار صانعي القرار.

وأكد قسم الدراسات والأبحاث في ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لأكبر معرض متخصص في حلول الإنارة والإضاءة الذكية نمو سوق أدوات ومعدات الإضاءة في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب نسبته 10.3 % في الفترة من 2017 -2024 حين يصل حجمه إلى 8.7 مليارات دولار.

وذلك في ضوء تحسن أسعار النفط وبدعم قطاع الإنشاء النشط. ويتواصل ارتفاع الطلب على تجهيزات الإضاءة بمعدل نمو صحي في المنطقة حيث يشكل نسبة 19٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء، وذلك طبقاً للإحصاءات التي كشفت عنها شركة 6 دبليو ريسيرش للأبحاث.

وتشكّل القطاعات الصناعية والتجارية نحو 71٪ من إجمالي سوق تجهيزات الإضاءة في الشرق الأوسط، فيما يشكل قطاع الأنشطة في الهواء الطلق والاستخدامات المتنوعة النسبة الباقية.