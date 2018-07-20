منصة «سمارت كراود» الرقمية تعزز تجربة الاستثمارات العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة «سمارت كراود» وهي أول منصة رقمية مالية مُدارة للاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إتمام صفقة عقارية من خلال التكنولوجيا المالية.

وجرت عبر المنصة عملية تمويل استديو في منطقة رمرام بدبي يقدم للمستثمرين فرصة تحقيق عائد إجمالي يصل إلى 10.8٪ تقريباً وعائد صافٍ يبلغ 8.68%. ويتوقع أن يحقق المستثمرون خلال فترة 5 سنوات عائداً استثمارياً قدره 54.69٪، لتصبح بذلك نسبة العائد السنوي 9.74٪ مع افتراض الزيادة السنوية في رأس المال بقيمة 3٪.

و«سمارت كراود» منصة رقمية للاستثمار العقاري تتيح الفرصة لشراء وبيع الحصص في العقارات وتعزز تجربة المستثمرين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وتحد من العوائق وتساعدها على بناء محفظة أصول مالية متنوعة وتوليد دخل استثماري. وتوفر المنصة للمستخدمين خاصية الإدارة النشطة لأسهمهم.

إضافة إلى ميزة الشفافية حول العقارات التي يستثمرون فيها وتكاليف منخفضة للاستثمار وحد أدنى منخفض للبدء بالاستثمار.وقال صدّيق فريد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سمارت كراود»: تعتبر العقارات أكبر فئة أصول في العالم وتقدر استثماراتها بقيمة 217 تريليون دولار، لكن 12٪ فقط من سكان العالم لديهم إمكانية المشاركة في هذا القطاع. ومن هنا تسعى منصة سمارت كراود إلى استهداف من يصعب عليهم بناء محفظة استثمارية متنوعة.