«أماديوس الخليج» تعزز أتمتة عمليات «أورانوس للسياحة والسفر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أورانوس للسياحة والسفر» التعاون مع «أماديوس الخليج»، للمضي قُدماً في مسيرتها الرامية إلى أتمتة أعمالها بالكامل، وذلك بالاستفادة من الحلول المبتكرة التي سترفدها بها «أماديوس» لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمسافرين الحريصين على اغتنام أفضل العروض.

وتعد شركة أورانوس للسفر والسياحة، التي تأسست عام 1994، وكيلاً معتمداً لدى اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، وتقدم باقة من الحلول الشاملة لجميع الأنشطة المتعلقة بالسفر والجولات السياحية في الإمارات.

ووسّعت «أورانوس للسياحة والسفر» شراكتها مع «أماديوس الخليج» عبر اتفاقية تمتد لعدة سنوات، وتقضي بتزويد موظفي الوكالة، الذين يزيد عددهم عن 100 موظف، بمنصات متطورة لإدارة العمليات التشغيلية. ويشمل ذلك تقديم «باقة أماديوس اللاتلامسية».