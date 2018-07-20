«تطوير» تطلق الدورة الثانية من برنامج جسور المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين انطلاق الدورة الثانية من برنامج جسور المعرفة، الذي يستهدف طلبة الجامعات المواطنين في إمارة الشارقة، وذلك برحلة تدريبية متخصصة إلى المملكة المتحدة، تنطلق في الفترة من 5- 15 أغسطس المقبل، تتضمن زيارة لعدد من المؤسسات الرائدة العاملة في مجال تنمية قدرات الشباب، وريادة الأعمال.

ويهدف برنامج «جسور المعرفة» الذي انطلق في العام 2017، إلى تأهيل القيادات الوطنية الواعدة من شباب الجامعات بالشارقة، وتنمية وصقل مهاراتهم، من خلال ابتعاثهم إلى الخارج، والتواصل مع المؤسسات العريقة لنقل وتبادل الخبرات، وتعريفهم بأفضل التجارب العالمية والاستفادة منها. ويتضمن برنامج الدورة زيارة إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية إلى جانب 9 مؤسسات أخرى.