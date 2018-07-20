9.4 مليارات تجارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي من 9.09 مليارات درهم في 2013 إلى 9.41 مليارات بنهاية العام الماضي، وفق بيانات حديثة لمركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت البيانات المنشورة أمس، أن إجمالي قيمة واردات أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية وصلت إلى 7.78 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، موزعة بواقع 3.06 مليارات للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و2.12 مليار لمنتجات نباتية و2.09 مليار لمواد غذائية ومشروبات وسوائل وتبغ.

ووفق البيانات، ارتفعت قيمة الصادرات من 609.3 ملايين درهم في 2013 وصولا إلى 1.05 مليار درهم في 2017، وتوزعت بواقع 528.06 مليونا لمواد غذائية ومشروبات وسوائل وتبغ، و227.5 مليونا للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و156.3 مليونا للدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية إلى جانب 89.4 مليونا للمنتجات النباتية و47.5 مليونا للأسمدة.

بينما ارتفعت قيمة السلع الزراعية والغذائية المعاد تصديرها من 78.8 مليون درهم في 2013 إلى 582.9 مليونا في 2017، واستحوذت المواد الغذائية والمشروبات والسوائل والتبغ على النسبة الأكبر بحوالي 540.7 مليون درهم.

وفي تقرير عن الثروة السمكية، كشف عن ارتفاع قيمة الأسماك المصادة في أبوظبي من 49.5 مليون درهم في 2015 إلى 121.1 مليون درهم في 2017.