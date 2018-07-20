«إنفيرومينا» تبني مشاريع طاقة شمسية بسعة 509 ميغاواط

المصدر: دبي- البيان

شيّدت شركة «إنفيرومينا باور سيستمز»، وهي إحدى شركات الطاقة النظيفة الرائدة إقليمياً، والتي اتخذت دولة الإمارات مقراً لها، مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 509 ميغاواط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سامي خريبي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرومينا، «إن المنطقة شهدت نمواً هائلاً في صناعة الطاقة الشمسية كخيار يمكن التنبؤ بكلفته مقارنةً بأسعار السلع المتقلبة. ومع استمرار انخفاض التكاليف والتقدم في التكنولوجيا، فإننا نتوقع مشاريع مستقبلية تبلغ سعة أنظمتها 900 ميجاواط ستقوم شركة إنفيرومينا بتنفيذها في المنطقة».

وفي الإمارات باشرت الشركة العمل على 4 مشاريع للطاقة الشمسية على السطح بسعة إجمالية 5 ميغاواط تقع جميعها في دبي، ومنها مصنع البركة للتمور الذي سيكون أول مصنع في العالم يعمل بالطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ سعته 1.34 ميجاواط بمركز الخليج للصابون والصناعات الكيماوية. وتقوم الشركة ببناء مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 256 ميغاواط بمصر.