«أزيموت لليخوت» تنظم حدثها السنوي في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

نظّمت شركة أزيموت لليخوت أخيراً احتفاليتها السنوية لاستعراض اليخوت، في مدينة بورتو مونوبلي الإيطالية. وتم التركيز خلال الحفل على 14 يختاً من مجموعتي أزيموت وبينيتّي الفاخرة، من بينها طراز «فلاي بريدج 66» و«إس7» و«جراند 27 متري». وللمرة الأولى تم عرض اليخت الجديد من طراز «أزيموت إس 6»، والذي سيتم إطلاقه رسمياً في سبتمبر.

وقال أحمد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيز أند ديزيرتس»، الوكيل الحصري لأزيموت في الشرق الأوسط: خلال الأعوام الخمسة الماضية تمكنت شركة أزيموت بينيتّي من ترسيخ حضورها القوي كمصنع رائد في قطاع اليخوت عالمياً، ونحن فخورون بالمكانة الكبيرة التي تحتلها منتجاتنا في الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قمنا بتسليم ما يقرب من 250 إلى 300 يخت لعملائنا في المنطقة.