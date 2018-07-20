حملة بدبي لإعادة تدوير طن من المخلفات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مدينة دبي للإنترنت، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإعلام، حملة جمع المخلفات الإلكترونية في مجتمعات الأعمال التابعة لها، حيث أقيمت هذه الحملة بالتعاون مع شركتي «أوبر» و«أفيردا» للسنة الثانية على التوالي، وذلك عقب المبادرة الناجحة التي أقيمت بالتزامن مع يوم البيئة العالمي في 2017.

وقد تم تنظيم 40 جولة بسيارات أوبر خلال الحملة، حيث جرى جمع نحو 161 منتجاً وجهازاً، أي ما يعادل طناً واحداً من المخلفات الإلكترونية. وتضمنت المبادرة مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي قادتها مجمعات الأعمال الثلاثة.

حيث تم تشجيع المتسابقين على مشاركة صورة لمخلفاتهم الإلكترونية التي استغنوا عنها ووضع تعليق لما كانت تعنيه هذه المخلفات بالنسبة إليهم، وذلك للحصول على فرصة الفوز بجوائز قيّمة.