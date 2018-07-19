طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى فرنسا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن تعزيز خدماتها إلى فرنسا بإضافة رحلتين منتظمتين أسبوعيتين إلى مدينة ليون ورحلة أسبوعية إلى باريس.

ومع إضافة الرحلات الجديدة، تصبح خدمة طيران الإمارات إلى ليون يومية في حين يصل عدد الرحلات إلى باريس إلى 21 رحلة أسبوعياً، أي بمعدل ثلاث رحلات يومياً.

وستبدأ الرحلات الجديدة اعتباراً من 2 أغسطس المقبل، إلى ليون و7 أغسطس إلى باريس. وسوف تستخدم الناقلة طائرات بوينغ 777-300ER لخدمة كلتا الرحلتين بتوزيع الدرجات الثلاث. وتسيّر طيران الإمارات رحلات حالياً إلى ثلاث وجهات في فرنسا هي: باريس وليون، بالإضافة إلى نيس التي تخدمها يومياً بطائرات الإيرباص A380.