740 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 740 مليون درهم، حيث تم تسجيل 85 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 83 مليون درهم و73 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 89 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة السطوة التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 46 مليوناً. وتصدرت الصفوح الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 568 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 517 مليون درهم، و29 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 352 مليون درهم ورهن بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 106 ملايين.