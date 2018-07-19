المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬يشكل‭ ‬ركناً‭ ‬أساسياً‭ ‬ضمن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني، مشدداً على الاهتمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يعلي ‬من ‬شأن‭ ‬دبي‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للطيران‭.‬ وأضاف سموه في كلمة‬ بعدد يوليو من مجلة عبر دبي الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني إن الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ساعدت على‭ ‬وضع‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الدولية‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬الزمن. ‬وتعتبر‭ ‬دبي‭ ‬مركزاً‭ ‬مهماً‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬ونحن ‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن دبي تمثل مكاناً مفضلاً يمكن للناس فيه متابعة أعمالهم وتحقيق أحلامهم، وهو الأمر الذي حافظت عليه، كما حافظت على ريادتها لجهة الحوكمة الأفضل والتفكير المبتكر وسياسات الأعمال التي يقتدى بها. ‭ ‬

وقال سموه إن ‬دبي تمتلك‭ ‬بنية‭ ‬طيران‭ ‬تحتية‭ ‬شاملة‭ ‬وكفوءة،‭ ‬وهي‭ ‬أثبتت‭ ‬صوابية‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬الحياة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تمتعها‭ ‬بسمعة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬‮«‬سهولة‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‮»‬. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضح إنه في‭ ‬مسعى‭ ‬منها‭ ‬للارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة،‭ ‬فقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬قرارات‭ ‬رئيسية‭ ‬تمنح‭ ‬بموجبها‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬وإعفاءات‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنشاطات‭ ‬التجارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطيران‭.‬‬ ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬متوافقاً‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬ ‬الإمارات‭ ‬كوجهة‭ ‬أولى‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬والمواهب‭ ‬العالمية. وستبقى‭ ‬دولتنا‭ ‬حاضنة‭ ‬عالمية‭ ‬للمواهب‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬ووجهة‭ ‬دائمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬بيئتنا‭ ‬المنفتحة،‭ ‬وقيمنا‭ ‬المتسامحة،‭ ‬وبنيتنا‭ ‬التحتية،‭ ‬وتشريعاتنا‭ ‬المرنة‭ ‬الخطة‭ ‬الأفضل‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬والمواهب المتميزة.‭ ‬

تفوق

من جانبه، قال محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن ‬‬‬‭ ‬تفوق‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬واعتلائه‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬المطارات‭ ‬الأكثر‭ ‬ازدحاماً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحركة‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين‭ ‬يأتي ‬تتويجاً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5 ‬عقود‭ ‬حفل‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬الشهير‭ ‬بمعدلات‭ ‬نمو‭ ‬مزدوجة. وأكد أن دبي تشق‭ ‬ ‬طريقها‭ ‬لكي‭ ‬تصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬عالمياً‭ ‬للطيران.

وشدد على أن ‬رؤية‭ ‬دبي‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬التراخي‭ ‬والاستكانة‭ ‬للأمجاد،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬كلما‭ ‬حققت‭ ‬المزيد،‭ ‬ ‬أرادت‭ ‬تجاوز‭ ‬ذلك‭ ‬وتحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل. وقال: ‬كان‭ ‬قائدنا‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬رعاه‭ ‬الله،‭ ‬محقاً‭ ‬عندما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يذكر‭ ‬فقط‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ودبي‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬اعتلاء‭ ‬القمة‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأكد أن ‬الهيئة‭ ‬ تعمل‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الإمارة‭ ‬أجدى‭ ‬وأكثر‭ ‬تنافسية،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬دولار ‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬دبي‭ ‬المحلي‬، وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬أوكسفورد‭ ‬ايكونوميكس‭ ‬التي‭ ‬تتوقع أن تصل‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ ‭ ‬إلى‭ ‬44‭.‬5‭ ‬ مليار‭ ‬دولار ‭ ‬بحلول‭ ‬العام 2020.