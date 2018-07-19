«اقتصادية دبي» تنظم ورش توعية للمنشآت في المدينة الطبية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً، سلسلة من ورش العمل لتوعية 44 شركة واقعة ضمن اختصاص مدينة دبي الطبية- المنطقة الحرة التي تعنى بالرعاية والرفاهية الصحية. وركزت الورش على التوعية بإجراءات حماية الأعمال والرقابة التجارية والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وتأتي عقب اتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال عمليات التفتيش والتوعية. وقام القطاع أيضاً بالتعاون مع دبي الطبية بزيارة 70 شركة للتوعية بالقوانين والإجراءات الرقابية الخاصة بالقطاع، ومن المقرر زيارة 251 شركة واقعة ضمن اختصاص منطقة دبي الطبية.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: يأتي تنظيم هذه الورش ضمن مساعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامية إلى تثقيف تجار دبي بمهام القطاع التي تهدف في المقام الأول إلى حفظ العلاقة والحقوق بين التجار، وتعزيز موقع دبي التجاري على الصعيد المحلي والعالمي. ويحرص القطاع على التواصل بشكل مباشر مع مختلف مجتمعات الأعمال التجارية، التي تتخذ من إمارة دبي مقراً.

وقال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: تأتي هذه الورش تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز الشراكات الحكومية وكسب رضا المتعاملين، كما تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالخدمات والمنتجات المقدمة في مدينة دبي الطبية، بما يحقق الأهداف المشتركة المتمثلة بتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة في المنطقة الحرة.