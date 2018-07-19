تقرير استيكو: ثبات سوق البيع في دبي خلال الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير شركة استيكو للخدمات العقارية حول عقارات دبي في الربع الثاني من العام، أن سوق البيع بقي ثابتاً على الرغم من توقعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين بصفة عامة بتراجع النشاط. ويعود ذلك الثبات بشكل رئيسي إلى إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة، والتي تتميز في أغلب الأحيان بسمات جذابة على نحو متزايد وأسعار تنافسية وخطط سداد طويلة.

شهد الربع الثاني من عام 2018 إطلاق العديد من المشاريع السكنية الجديدة، وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: رغم انخفاض عدد التسليمات المتوقعة، ما زال حجم العرض كبيراً نسبياً. ومن المتوقع تسليم إجمالي 25000 وحدة إضافية بحلول نهاية 2018. قامت استيكو بتعديل توقعاتها لتسليم المشاريع الجديدة لعام 2018 للوحدات السكنية والمساحات المكتبية لتصبح 17% و20%، استناداً إلى مجموعة من العوامل كانخفاض عدد الوحدات المسلمة في النصف الأول من العام.

وارتفع عدد المساحات المكتبية التي تم الانتهاء منها بشكل كبير مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، بعد إضافة أكثر من 760 ألف قدم مربعة في مشروعي مقر إتش إس بي سي في وسط مدينة دبي بمساحة 320 ألف قدم مربعة وثالث مباني مشروع وان سنترال في منطقة المركز التجاري العالمي بمساحة 440 ألف قدم مربعة.

وقال ستيفينز: من المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية الاستباقية والتطوير الجاري للبنية التحتية إلى تعزيز حركة السوق وتنمية الاستثمار في الإمارات التي لطالما كانت ملجأ للاستثمار العقاري، وستعمل القوانين الجديدة على اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن دولة رحبة الصدر ذات قيم راسخة تكون لهم وطناً.