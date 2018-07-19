تنظيم الاتصالات تحصل على 3 شهادات «أيزو»

المصدر: دبي- البيان

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على 3 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير «أيزو»، وذلك في إدارة نظام أمن المعلومات وإدارة نظام خدمات تقنية المعلومات وإدارة الطاقة. وتسلم حمد المنصوري، مدير عام الهيئة الشهادات من أحمد الخطيب، مدير عام معهد المقاييس البريطاني في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حمد المنصوري: تندرج هذه الشهادات في سياق تعزيز ثقافة التميز وممارسات الجودة لدى الهيئة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، مضيفا أننا في الإمارات لا نألو جهداً في السعي نحو التحسين والتطوير لإحراز المراكز المتقدمة على جميع أصعدة مؤشرات التنافسية العالمية. وكانت الهيئة حصلت على 4 شهادات سابقة في مجالات إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال.