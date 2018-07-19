رائد أعمال بحريني يستعرض تجربته في غرفة عجمان

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن مبادرة «5×5» رائد الأعمال البحريني حازم جناحي في جلسة بعنوان «قصة نجاح في ريادة الأعمال»، حيث استعرض مسيرته في دنيا المال والأعمال والعوامل التي أسهمت في نجاحه. حضر الجلسة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسالم السويدي المدير العام، و150 من رواد الأعمال في الدولة.

وقال حازم جناحي إن صاحب الفكرة أو المشروع لابد أن يعمل بنفسه ويُشرف على التنفيذ، مؤكدا أن الحوكمة لها دور كبير في تنمية المشاريع وتطورها، ومشيرا إلى أن رواد الأعمال لديهم فرص كبيرة لتنفيذ أفكارهم وتحويلها لواقع ملموس خاصة في ظل تعدد المقومات التي توفرها الإمارات.

أكد عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان حريصة على إطلاق وتنفيذ مبادرات رائدة تستهدف شريحة كبيرة من رواد ورائدات وشباب الأعمال، لتوفر من خلالها قنوات مبتكرة تدعم مشاريعهم القائمة والمستقبلية وتحفزهم على النجاح والاستدامة، موضحاً أن مبادرة 5×5 جاءت لتكمل قنوات دعم الغرفة لرواد ورائدات الأعمال.

وأكدت جميلة كاجور، مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان، أن مبادرة «5×5» تهدف بشكل عام إلى دعم رواد ورائدات وشباب الأعمال من خلال إطلاعهم على قصص النجاح والريادة والتعرف على الخبرات الناجحة لشخصيات مؤثرة وحثهم على المثابرة والتحدي في مجال الأعمال.