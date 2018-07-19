«إعمار» تطور أكبر حي صيني إقليمي في دبي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط الوثيقة بين دولة الإمارات والصين، بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة التي تبدأ اليوم. وقال بيان للشركة، أمس، إنها ستقوم بتطوير أكبر حي صيني إقليمي ضمن المنطقة التجارية في خور دبي، الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة.

وأعلنت «إعمار»، أنها ستفتتح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو، وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات». وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والصين. كما ستقوم «إعمار» بتوسعة نطاق علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية «العنوان للفنادق والمنتجعات» إلى الصين. وتجري في المرحلة الراهنة نقاشات لتشغيل فنادق تحت مظلة العلامة التجارية في أبرز المدن الصينية.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تطوير المنطقة التجارية الصينية في خور دبي، بالتزامن مع توسعة عمليات الشركة في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامها تجاه الصين وتركيزها على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين. وقالت الشركة، إنه سيتم الكشف خلال الأشهر المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول الحي الصيني وما سيقدمه من منتجات لأبرز العلامات التجارية الصينية، إضافة إلى ماركات الموضة العالمية التي يهتم بها السياح الصينيون.