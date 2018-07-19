«إيرباص إيه 380» تعتمد كلياً على دبي

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

قالت محطة بي بي سي البريطانية الإخبارية إن شركة إيرباص تعتمد كلياً على شركة طيران الإمارات في الإبقاء على خط إنتاج طائرات إيه 380 العملاقة.

وأضافت أن طلبات الشراء من طيران الإمارات لطائرات إيرباص إيه 380 ساعدت على تعزيز برنامج إنتاج الطائرة.

وتعد «طيران الإمارات» أكبر ناقلة مشغلة لهذا الطراز. وفي نوفمبر الماضي، احتفلت الشركة بإضافة الطائرة 100 من الطراز نفسه إلى أسطولها، وأعلنت عن إبرام صفقة جديدة لشراء 36 طائرة إضافية من الطراز نفسه.

وستبدأ الشركة تسلُّم تلك الطائرات اعتباراً من 2020. ليرتفع أسطولها من هذا الطراز إلى 178، أي أكثر مما تمتلكه أي شركة طيران أخرى.

ونقلت «بي بي سي» عن توم ويليامز، رئيس عمليات إيرباص، في معرض فارنبوره الجوي في بريطانيا، دفاعه الشديد عن طائرة إيرباص إيه 380 بقوله إن سنواتها الجيدة لم تأتِ بعد. وأكد أن غياب إيرباص إيه 380 عن المعرض ليس له علاقة بتراجع مبيعات الطائرة.

وقال إن الشركة لا تزال ملتزمة بإنتاج الطائرة ولم تتخل عنها بعد، مؤكداً أن أفضل سنوات إيرباص إيه 380 في الطريق في العقد المقبل. ويعتقد أن ارتفاع الطلب على السفر في العقد المقبل وازدحام المطارات سوف يسهمان في ارتفاع الطلب على طراز إيه 380 الذي يتسع لـ550 راكباً.