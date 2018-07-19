«سمارت سيتي وورلد»: دبي منصة متكاملة للخدمات الذكية

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أكد موقع «سمارت سيتي وورلد» الشبكي البريطاني، أن دبي باتت منصة متكاملة للخدمات الذكية، حيث توفر لسكانها 61 خدمة ذكية عبر 28 كياناً حكومياً، وشبه حكومي وخاصاً، وتستهدف 11 قطاعاً من قطاعات العملاء.

وكان الموقع المتخصص في متابعة شؤون المدن الذكية حول العالم قد نشر أمس تقريراً بعنوان «دبي توسع شبكة المدن الذكية»، تناول فيه حرص «دبي الذكية» على توسيع نطاق «شبكة دبي الذكية العالمية»، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي أطلقتها «دبي الذكية» في أبريل الماضي بهدف ربط المدن الذكية والجهات القائمة عليها حول العالم ببعضها البعض.

وذكر التقرير أن الشبكة باتت مكونة الآن مما يزيد على 140 عضواً، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز بحثية، ومؤسسات أكاديمية، وقنوات إعلامية وخبراء عالميين في مجالات وقطاعات متنوعة تتعلق بالتقنيات والاتجاهات الحديثة التي تعزز كفاءة المدن الذكية كتقنية البلوك تشين، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، الخدمات الحكومية غير الورقية، وغيرها من التقنيات الناشئة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن «دبي الذكية» تضطلع بدور حيوي في تحقيق هدف دبي لأن تكون المدينة الأذكى والأسعد حول العالم. وأضاف المقال أن «دبي الذكية» تسعى إلى تطوير البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دبي، فضلاً عن اهتمامها بتعزيز ممارسات الحوكمة، تحسين أداء الهيئات الحكومية وتحديث أساليب ممارستها لأعمالها، وذلك لضمان تحقيق هذا الهدف.

واستعرض التقرير النجاحات التي حققتها «دبي الذكية»، ومن أبرزها قيامها في عام 2016 بإنشاء أول مكتب على مستوى العالم مطبوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما أشار إلى نجاح «دبي الذكية» في يونيو الماضي في تنفيذ المرحلة الأولى من «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير الماضي، وتعد بمثابة علامة فارقة شديدة الأهمية في تحقيق طموح دبي لأن تكون المدينة الذكية الرائدة في العالم.