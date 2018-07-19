تشكيل مجلس شباب «الاتحادية للجمارك»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أصدر علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، قراراً بتشكيل مجلس الشباب بالهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة تمكين وتفعيل دور الشباب المميزين والمبدعين في قطاع الجمارك في الدولة وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. وقال إن تشكيل مجلس الشباب ينبع من القناعة بالقدرات الفكرية والإنتاجية الكبيرة لهذه الفئة من القوى العاملة في قطاع الجمارك، كما أنه يعكس رغبة الهيئة في تمكين فئة الشباب من القيام بدور فعال في تحقيق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

ونص القرار على أن يترأس المجلس علي أحمد الظاهري تنفيذي علاقات الموظفين وإدارة الأداء بالهيئة، وأن يضم المجلس في عضويته 12 موظفاً يمثلون مختلف الإدارات بالهيئة نصفهم من الإناث. وتم تشكيل أعضاء المجلس وفقاً للدليل الإرشادي لتشكيل مجالس الشباب الصادر عن وزارة الدولة للشباب، إضافة إلى عدد من المعايير التي تضمنت الأداء والإنجاز والمبادرة والإبداع والقدرة على التعلم والتعاون والالتزام الوظيفي.

وقام المجلس بعقد اجتماعه الأول عقب صدور قرار تشكيله في منطقة جميرا بيتش بدبي بحضور أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة كعضو شرف. وخلال الاجتماع أكد ابن لاحج على أن الشباب في قطاع الجمارك بالدولة يحظون برعاية واهتمام خاص باعتبارهم الفئة الأكثر عدداً في منظومة القوى العاملة في القطاع، كما أن لديهم طاقات إبداعية وإنتاجية غير محدودة يمكن أن تساهم بدور كبير في بناء المستقبل إذا ما توفرت لها البيئة الإيجابية الحاضنة.

وخلال الاجتماع، قام رئيس المجلس بشرح أهداف المجلس للأعضاء والتأكيد على أهمية دورهم في صياغة مستقبل الجمارك، كما تم اقتراح عدد من المبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها العمل على مواكبة المسرعات الحكومية، وتحدي الـ100 يوم الأولى الذي يتضمن تنفيذ 10 مبادرات على مدار الـ100 يوم الأولى من عمر المجلس، إضافة إلى قيام أعضاء المجلس بتنفيذ ورش نقل معرفة في المجالات كافة للعاملين في الهيئة. وفي نهاية الاجتماع تم زيارة معرض مطر بن لاحج والاطلاع على اللوحات والأعمال الفنية المعروضة.

تشكيل

ويضم تشكيل مجلس الشباب علي الظاهري - تنفيذي علاقات الموظفين وإدارة الأداء - إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية رئيساً فيما الأعضاء هم عبدالله الجزيري رئيس قسم الاستجابة والاستخبارات بالإنابة ـ إدارة العمليات والسيطرة الجمركية، أسماء العوضي تنفيذي رئيسي اتصال حكومي - إدارة الاتصال الحكومي، فاطمة عباسي تنفيذي رئيسي منظمات دولية - إدارة العلاقات الدولية، أحمد اليماحي ضابط مراقب تفتيش أول ـ إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي، سعيد الشحي تنفيذي سياسات جمركية ـ إدارة السياسات والشؤون الجمركية، مروة السويدي باحث قانوني أول - إدارة الشؤون القانونية، راشد المرزوقي محاسب - إدارة الموارد المالية، عمر الحمادي أخصائي تقنية المعلومات - إدارة تقنية المعلومات، أحمد المسماري مراقب تفتيش أول - إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي، إسراء الحوسني تنفيذي إسعاد المتعاملين - إدارة التطوير الجمركي، فاطمة الكتبي ـ إداري ـ مكتب التدقيق الداخلي، والمقرر نوف المهيري إداري إدارة أداء - إدارة الاستراتيجية والمستقبل.