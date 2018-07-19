اكتمال أعمال الحفر لأولى مراحل «تلال الغاف»

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» اكتمال أعمال الحفر الرئيسية للمرحلة الأولى من وجهتها الجديدة في دبي «تلال الغاف». وتغطي أعمال الحفر نحو 1.1 مليون متر مربع من مساحة المشروع الكلية البالغة ثلاثة ملايين متر مربع، وشملت أعمالَ الحفر «لاغون الغاف» الصالحة للسباحة، والتي يُنتظر أن تصبح من أبرز معالم «تلال الغاف»، فضلاً عن منطقة «ذا هايڤ» للتسوق والترفيه التي ستشكل القلب النابض لهذه الوجهة، إضافة إلى تجهيز المواقع الخاصة بتشييد حوالي 550 فيلا سكنية.

وشملت أعمال الحفر أيضاً تشكيل طرق مؤقتة لتسهيل الوصول إلى أنحاء الموقع الذي يشمل مركزاً للمبيعات وقرية لعرض نماذج الوحدات العقارية. وضمت أعمال الحفر حوالي 1.6 مليون متر مكعب من الصخور والتربة في الموقع، استُخدم منها نحو مليون متر مكعب لإنشاء أرضيات تسوية تتيح البدء بعمليات البناء والتشييد.

ويتوقع بدء تشغيل مركز المبيعات وقرية العرض وأجزاء من «لاغون الغاف» ومنطقة «ذا هايڤ» خلال الربع الأخير من العام. وتستثمر «ماجد الفطيم» 14 مليار درهم بالمشروع على مدى 10 سنوات.