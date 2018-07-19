«إمباور» تزود «البراري» بـ6000 طن تبريد في المرحلة الأولى

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» اتفاقية مع شركة أبواب العقارية المطور لمشروع البراري لتزويد مشروعي سفنث هيفن وأشجار بخدمات تبريد المناطق بـ 6,000 طن تبريد في المرحلة الأولى. كما أعلنت «إمباور» استحواذها على محطة البراري التي تم تخصيصها لتزويد المشروعين بخدمات تبريد المناطق.

وقع الاتفاقية بمكتب شركة «البراري»، أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إمباور»، ونادية زعل الرئيس التنفيذي لشركة «البراري».

وقال أحمد بن شعفار: تعكس الاتفاقية الإقبال الإيجابي ضمن قطاع العقارات على الاستثمار في الاستدامة البيئية، ما يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز نمو الشركة، وسيتم تزويد المشروع ضمن عدة مراحل باستخدام أحدث الابتكارات والأساليب المستدامة بأنظمة تبريد المناطق.

وقالت نادية زعل: ملتزمون بالسعي دائماً لتوظيف أحدث التقنيات المستدامة التي تتضمن ميزات صديقة للبيئة، وشراكتنا مع «إمباور» خير دليل على ذلك، مشيرة إلى أن أنظمة «إمباور» تستخدم طاقة أقل 50٪ من الأنظمة التقليدية.