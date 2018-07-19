«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعتمد أحدث معايير التوريد في مجال تصنيع السيارات

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شهادة معيار فرقة العمل الدولية للسيارات 16949:2016، وهو أحدث المعايير العالمية التي وضعتها، والتي تهدف لضمان إدارة أكثر صرامة للجودة في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات بالألمنيوم منذ عقود من الزمن، كما كانت واحدة من قلائل الشركات المنتجة للألمنيوم والمعتمدة بمعيار إدارة الجودة السابق ISO/‏TS 16949 في سلسلة التوريد في مجال صناعة السيارات، والذي أنشئ عام 1999 وتم تعديله عام 2009.

وبمثل المعيار الذي استبدل، تم تطوير معيار إدارة الجودة السابق ISO/‏TS 16949:2016 من قبل فرقة العمل الدولية للسيارات وهي مجموعة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات تضم مجموعة بي إم دبليو وجنرال موتورز وفورد وفولكس فاجن. والشركات العاملة بصناعة السيارات هي ثاني أكبر مستخدم للألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد شركات البناء.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: كوننا موردا رئيسيا للمعدن للشركات العاملة في صناعة السيارات، رحبنا بتطوير هذا المعيار الجديد الذي يهدف إلى ضمان الجودة في سلسلة التوريد، ويسعدنا أنه تم اعتماد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل رسمي.