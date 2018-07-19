«أورينتال بيرلس» توقع عقداً مع «تونينو لامبورغيني»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أورينتال بيرلس، المطوّر العقاري توقيع عقد مع تونينو لامبورغيني، الشركة الإيطالية المتخصصة في إكسسوارات نمط الحياة والمشاريع الفندقية. وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً في دبي، يتمتع مخطط مشروع رويال بيرلس الذي يجري العمل عليه حالياً في منطقة «ميدان واحد» في دبي بتصاميم خاصة من تونينو لامبورغيني.

ومن خلال الشراكة، منحت تونينو لامبورغيني شركة أورينتال بيرلس حقوقاً حصرية لاستخدام علامة تونينو لامبورغيني في القطاع العقاري بدبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما تمنح الاتفاقية أورينتال بيرلس الحق في تطوير وتشغيل المطاعم، المقاهي، الصالات الرياضية، إلى جانب متاجر تونينو لامبورغيني بالمشروع. ويغطي المشروع مساحة 4.6 ملايين قدم مربعة، ويضم 7500 شقة بنظام التملك الحر. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 2020.