«دو» تطلق مجموعة جديدة من باقات التجوال الدولي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مجموعة جديدة مميزة من باقات التجوال الدولي لعملائها من الأفراد والمؤسسات في الإمارات. وتسعى دو من خلال باقات التجوال الجديدة إلى تعزيز تواصل عملائها من الأفراد والمؤسسات أثناء سفرهم خارج الدولة دون الحاجة لشراء شريحة هاتف جديدة في البلد الذي يتواجدون فيه، وبمجرد الاشتراك بإحدى باقات التجوال، لن يتم احتساب أي تكاليف إضافية على العميل خارج الرسوم المحددة للباقة.

وتوفر الشركة هذا الصيف باقات تشمل باقتي 7 جيجابايت و20 جيجابايت اللتين تم تمديد فترة صلاحيتهما إلى 60 يوماً. وهناك باقة تجوال يومية سعة 500 ميجابايت وباقة أسبوعية سعة 2.5 جيجابايت.

قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: سيستمتع عملاء دو باستخدام باقات التجوال الجديدة في 86 بلداً حول العالم بغض النظر عن طول مدة إقامتهم في الخارج.

ويمكن الاختيار بين مجموعة متنوعة من الباقات، بما في ذلك باقة التجوال اليومية سعة 500 ميجابايت مقابل 35 درهماً فقط أو باقة التجوال الأسبوعية سعة 2.5 جيجابايت مقابل 200 درهم، أو باقة التجوال سعة 7 جيجابايت التي تمتد فترة صلاحيتها لمدة شهرين مقابل 500 درهم، أو باقة التجوال المميزة سعة 20 جيجابايت مقابل 1000 درهم، والتي يمكن للعملاء الاستمتاع باستخدامها لمدة شهرين أيضاً.

ويمكن للعملاء تفعيل باقة التجوال التي يفضلونها من خلال تطبيق دو، أو عبر الرسائل النصية القصيرة عن طريق إرسال حرف «D» لباقة 500 ميجابايت، أو «W» لباقة 2.5 جيجابايت «M» لباقة 7 جيجابايت، أو «V» للباقة الشهرية المميزة ذات سعة 20 جيجابايت إلى الرقم 5102.