شراكة بين «شروق» و«إنجازات» لدعم الحلول الرقمية للأعمال

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» اتفاقية شراكة حصرية مع «إنجازات لنظم البيانات»، الشركة المتخصصة إقليمياً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الآمنة والتحوّل الرقمي، ومقرها أبوظبي، وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في الشارقة.

وبموجب الشراكة، تتعاون «شروق» مع «إنجازات»، المملوكة بالكامل لمجموعة «مبادلة»، وتروج لها بين مختلف المتعاملين المحتملين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات المصرفية، بهدف تعزيز حضور الشركة في الشارقة ودعم استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، في حين تقدم «إنجازات» الدعم اللازم لقطاع الأعمال في الشارقة من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها، إلى جانب الخدمات الاستشارية وتنفيذ النظم. وقع الاتفاقية مروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لـ«إنجازات»، في مركز «1971» للتصاميم، في جزيرة العلم بالشارقة.

وقال مروان السركال: تشهد الشارقة تطوراً ملحوظاً في تقديم خدمات رقمية عالمية المستوى إلى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد في الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، جاء توقيع هذه الاتفاقية مع «إنجازات» لدعم جهود الإمارة في تبني التحوّل الرقمي في جميع مناحي الحياة، باعتبارها شركة رائدة وصاحبة خبرة عريقة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول مراكز البيانات الآمنة.

بدوره، قال خالد الملحي: تمثل شراكتنا مع «شروق» خطوةً متقدمةً نحو تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الدولة، وتعتبر الشارقة إحدى الأسواق المستهدفة الرئيسة لشركة «إنجازات»، والتي تحمل لنا العديد من الفرص الواعدة لتوسيع نطاق أعمالنا، من خلال دعم القطاعين العام والخاص بخدماتنا المتميزة في ظل الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء الاقتصاد المتقدم الذي يسهم في دفع عجلة النمو والتطور.

وتأتي الاتفاقية بعد افتتاح «إنجازات» مكتب مبيعات لها في أبراج الإمارات بدبي الشهر الماضي لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها بالسوق المزدهر للخدمات السحابية وخدمات التحوّل الرقمي.