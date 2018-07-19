هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تخرِّج 21 مرشداً سياحياً

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تخريج 21 مرشداً سياحياً ضمن الدفعة السابعة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير الكوادر اللازمة لتعريف الأعداد المتزايدة من الزوار على الإرث الثقافي والتراثي لإمارة رأس الخيمة، كجزء من رؤية حكومة رأس الخيمة لتشجيع المواهب المحلية وتعزيز التنمية وفرص العمل في المجال السياحي.

وضم المشاركون 3 مواطنين إماراتيين يعملون لدى جهات حكومية مختلفة في إمارة رأس الخيمة، حيث سيقومون بتمثيل الإمارة وإحياء التاريخ القبلي الغني والعروض التاريخية والثقافية الفريدة المتوفرة للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم، وسيكون المرشدون السياحيون المتخرجون حديثاً مؤهلين للانضمام إلى المؤسسات السياحية التي تدير عروضاً ثقافية للزوار، بما في ذلك الجولات السياحية في المدينة، والزيارات إلى المواقع التراثية والتاريخية في كافة أنحاء الإمارة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تقدم رأس الخيمة لزوارها تجربة سياحية غنية بالتراث والثقافة، ونظراً للاهتمام المتزايد من السياح باكتشاف الجمال الطبيعي لشبه الجزيرة العربية كجزء من زيارتهم، نسعى دائماً إلى تعزيز كوادرنا من المرشدين السياحيين للتعريف بالمنتجات والمعالم السياحية على أكمل وجه. وأضاف: يسرنا أن ثلاثة من المشاركين الجدد مواطنون مقيمون في إمارة رأس الخيمة، ونحن على ثقة بأن خبرتهم وحماسهم للمساهمة في الترويج لثقافة الإمارة الغنية وتراثها الأصيل، إضافة إلى وجهاتها السياحية الرائدة من شأنها جذب المزيد من الزوار، وتحقيق هدف الإمارة باستقبال مليون زائر بحلول نهاية 2018.

خريجة

وقالت حصة العلي، إحدى المواطنات المشاركات في البرنامج التدريبي: تسنت لي فرصة استكشاف العديد من المواقع التاريخية والأنشطة السياحية في أنحاء الإمارات. ولطالما رغبت في مشاركة هذه التجارب مع أصدقائي ومعارفي. وقد تخطت هذه الفرصة توقعاتي، وقدمت لي الأدوات اللازمة لتعريف زوار رأس الخيمة بالثقافة الغنية التي تتمتع بها الإمارة.