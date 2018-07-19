عرض جديد لشراء صناديق «أبراج»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

انضمت شركة أميركية أخرى إلى عدد من المهتمين بشراء الصناديق التابعة لمجموعة أبراج.

وعرض صندوق يورك كابيتال لإدارة الأموال ومقرّه نيويورك، 45 مليون دولار لشراء صناديق أبراج لإدارة الأصول، ما يعطي المشتري إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 أسواق صاعدة تقع فيها مكاتب أبراج.

وينضم صندوق يورك كابيتال إلى صندوق سيربراس لإدارة الأصول الذي قدم عرضاً سابقاً يقلّ بقيمة 25 مليوناً عن عرض يورك كابيتال لشراء صناديق مجموعة أبراج. وأكبر عرض موجود حالياً هو المقدم من شركة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية وقيمته 55 مليون دولار.