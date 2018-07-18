غرفة دبي تطلق نشرة «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم»

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، العدد الثالث من نشرة «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم» للعام 2018، الذي يضم مقالات وأخباراً متنوعة تعكس التطور الذي تشهده نشاطات المركز في نشر التوعية حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ويسلط العدد الضوء على أبرز الأخبار والفعاليات الخاصة بمركز أخلاقيات الأعمال، ومقالات محلية وعالمية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والمباني الخضراء. كما عرضت النشرة مبادرة «الإمارات للصرافة» حول تشجيع استخدام القنوات القانونية لتحويل الأموال.

واحتوت النشرة مقابلة مع الدكتور محمد عصماني، مدير برنامج الهندسة المعمارية وإدارة التصميم في كلية الهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية في جامعة لوفبورو في المملكة المتحدة الذي تحدث عن أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في خفض مخلفات البناء.

وركزت المقالة الرئيسية على المباني الخضراء وآثارها الإيجابية على المدن والمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على حصول الغرفة على الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد) لعمليات وصيانة المباني القائمة خلال الفترة الماضية.

وشدد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال في نشر الوعي حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتأثيرها الإيجابي في الأعمال والمجتمع والمدن بشكل عام.