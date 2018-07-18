571 مليوناً عمولات الوسطاء العقاريين بدبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن قيمة عمولات الوسطاء العقاريين بلغت 571 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوسطاء النشطين 5181 وسيطاً عقارياً عملوا من خلال 2113 مكتباً ليساهموا في النمو المستدام الذي يحققه القطاع.

وأفادت إدارة الدراسات والبحوث العقارية في أراضي دبي أن نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية كان واضحاً للغاية في الفترة المشمولة في التقرير، حيث وصل عدد الإجراءات التي أسهم بها الوسطاء إلى 2.978 إجراءً، ليبلغ إجمالي قيمة العمولات التي استحقوها بجدارة 571 مليون درهم. وجاءت قائمة الوسطاء غنية بإسهامات النساء من خلال وجود 678 امرأة يعملن في مجال الوساطة العقارية.

وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: ننظر بعين التقدير للدور المهم الذي يلعبه الوسطاء العقاريون المعتمدون والمرخصون، كما نحث المتعاملين على اختيار وسطائهم ممن يحملون بطاقة «وسيط عقاري».

لقد جاءت آلية اعتماد الوسطاء من قبل أراضي دبي لإرساء بيئة عقارية آمنة لجميع الأطراف في السوق، كما يسهم الوسطاء في دعم رؤية أراضي دبي من خلال تعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة.

ووضعت أراضي دبي النظم والتشريعات والضوابط التي تقنن هذا النشاط لضمان حقوق الجميع، بما في ذلك المتعاملون والوسطاء.

وتقوم أيضاً بتنظيم الدورات التدريبية، ومنها الدورة الأولية المكثفة التي تمنح للمتقدم عند اجتيازها بنجاح «بطاقة الوسيط العقاري المعتمد». فضلاً عن ذلك، وفرت أراضي دبي النظام الذكي «وسطاء دبي»، ومن خلاله يمكن لأي شخص إدخال بيانات الملكية، والتأكد من صحة المعلومات، والاستفادة من خاصية التحقق من صحة بيانات أي ملكية عقارية يرغب الأطراف في التعامل معها.

وتشجع إدارة الترخيص العقاري في أراضي دبي جميع الوسطاء العقاريين على تحميل هذا النظام، للتأكد من صحة البيانات المطلوبة قبل القيام بأي عملية بيع أو تأجير للعقار.