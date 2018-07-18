الإمارات الأولى على قائمة الدول ذات أقل مخاطر تصديرية للنمسا

المصدر: فيينا - وام

تبوّأت الإمارات المرتبة الأولى على قائمة البلدان التي تتمتع بمخاطر تصديرية منخفضة في النمسا، من حيث تعثر الشركات المستوردة وتأخر سداد التزاماتها المالية مقابل الصادرات النمساوية، وذلك وفقاً لتقييم شركة «إكريديا» النمساوية المتخصصة في مجال التأمين التجاري وتغطية المخاطر الائتمانية.

وقال نوربرت كوسبو، رئيس قسم التأمين التجاري: إن الازدهار الاقتصادي دفع الإمارات إلى المركز الأول بناءً على تحليل بيانات الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أنه في 75% من الحالات يعد التخلف عن السداد وزيادة المدفوعات المتأخرة مؤشراً مهماً على طبيعة التنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.

وبناءً على نتائج أحدث تقييم ربع سنوي أعدته الشركة، أكد كوسبو أن الإمارات تتمتع بوضع مالي قوي، وأن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل إيجابي على زيادة الحماس للاستثمار. وقال إن مناخ الأعمال موات، وتبقى الإمارات سوقاً مهمة بالنسبة لمصدرينا في النمسا، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على تنويع الاقتصاد ومجالات الصناعة لتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

ولفت إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كونها مصدراً إضافياً للدخل في الإمارات للمرة الأولى مطلع العام الجاري. واعتبر أن إكسبو 2020 دبي يمثل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في الإمارات، بفضل استثمار المليارات في عقود البناء ومشاريع البنية ال