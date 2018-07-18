الدار العقارية: محفظة الشركة في قطاع الضيافة تضم 11 فندقاً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الدار العقارية، أنها تمتلك محفظة موسَّعة من أصول الضيافة، حيث يبلغ إجمالي عدد الفنادق بالمحفظة 11 فندقاً، فيما يصل إجمالي عدد الغرف إلى 2390 غرفة إلى جانب 49 منفذاً للمأكولات والمشروبات في هذه الفنادق. كما تتضمن المحفظة 8 أصول ترفيهية تتمثل في 3 نوادٍ للغولف، وناديين شاطئيين و3 مراس.

كانت الشركة قامت في مايو الماضي بإبرام اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي بقيمة 3.7 مليارات درهم في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة.

وشملت الصفقة 14 من الأصول التشغيلية في مختلف القطاعات، بدءاً من قطاع الضيافة، وتجارة التجزئة، والسكن، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية الرئيسية والمشاريع قيد التطوير في جزيرة السعديات.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستحواذ يعزز مكانة شركة الدار كشركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري في أبوظبي، ويمنحها القدرة على تسريع تطوير جزيرة السعديات، التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في المنطقة.