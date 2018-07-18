688 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 688 مليون درهم، حيث تم تسجيل 105 مبايعات بقيمة 191 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 73 مليون درهم و91 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 118 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة معيصم الأولى. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 20 مليوناً.

وسجلت الرهونات 497 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 450 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 47 مليون درهم أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 189 مليون درهم ورهن بمنطقة مرغم بقيمة 148 مليوناً.