«دو» تطلق عروضاً مميزة مع باقات شريحة البيانات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مجموعة من العروض الحصرية والمميزة مع باقات شريحة البيانات لعملائها في الإمارات.

وتقدم شريحة البيانات الجديدة من دو للعملاء باقة متكاملة من البيانات والموسيقى والأفلام بأسعار تبدأ من 149 درهماً شهرياً فقط. وسيحصل عملاء دو الجدد والمشتركون مسبقاً في (الباقة الذكية أو باقة إماراتي) مع شريحة البيانات الجديدة على اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً بمنصة «أنغامي بلس» إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر بباقة وافو المتكاملة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نسعى في دو إلى توفير خدمات وعروض اتصال مميزة تساهم بتعزيز أسلوب حياة عملائنا وتثري تجاربهم الترفيهية.

ويتمثل هدفنا الرئيسي من إطلاق باقات شريحة البيانات بتمكين عملائنا من الاتصال بالإنترنت والاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها أثناء تنقلهم داخل الدولة سواءً عبر أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

حيث بات بإمكانهم الآن مشاهدة العروض والبرامج التلفزيونية وممارسة الألعاب بشكل سلس ومميز. ليس هذا فحسب سيستمتع عملاؤنا من خلال العروض الخاصة والحصرية التي نقدمها، بالمزيد من الخيارات الترفيهية مثل الموسيقى والأفلام.

ويمكن للعملاء الحصول على باقة متكاملة من المزايا مع شريحة البيانات، حيث سيحصلون على اشتراك مجاني في منصة أنغامي بلس وباقة وافو للاستمتاع بملايين الأغاني والأفلام والعروض التلفزيونية أثناء تنقلهم عبر دولة الإمارات.

وتجمع باقة وافو بين أفضل أفلام هوليوود والأفلام العربية الرائجة ومسلسلات إتش بي ومجموعة من قنوات الأطفال والقنوات الرياضية. ويمكن للعملاء الاشتراك بالباقة الجديدة بعقد سنوي لمدة 12 شهراً من خلال زيارة متاجر دو.