مشاركة ناجحة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات بمعرض الاجتماعات في لندن

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتم مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بنجاح مشاركته في الدورة السادسة من «معرض الاجتماعات»، الذي أقيم مؤخراً في لندن.

واستقطب المعرض، وهو إحدى أهم الفعاليات السياحية المتخصصة في المملكة المتحدة، ما يزيد على 700 جهة عارضة، ووفر منصة للتواصل المباشر مع حوالي 4,800 من العاملين وأصحاب القرار والمشترين في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وأنشطة الحوافز والأعمال.

وانضم إلى «مكتب أبوظبي للمؤتمرات» 14 جهة من الجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة لتسليط الضوء على المقومات والبُنى التحتية والخبرات التي تمتلكها أبوظبي وتساهم في ترسيخ مكانتها على خريطة الوجهات العالمية المفضلة لفعاليات الأعمال.

وشهد جناح أبوظبي 448 اجتماعاً مع 214 من المشترين للتعرف على الوجهة السياحية والتفاوض حول تنظيم فعالياتهم في الإمارة. واستمتع زوار الجناح بمجموعة من الأنشطة التراثية والثقافية مثل الخط العربي وتجربة إبداع عمل فني تفاعلي، مع إمكانية الفوز بعطلة رائعة في أبوظبي.

وقالت سارة الأصلي، رئيس وحدة المؤتمرات والمعارض بمكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: جاء الحضور المميز في المعرض بهدف بناء علاقات تعاون جديدة وتعزيز العلاقات الحالية، حيث سنتابع نتائج اللقاءات والمفاوضات لضمان نجاحها وتحويلها إلى فعاليات وأنشطة حوافز واجتماعات في أبوظبي.

وتعتبر المملكة المتحدة الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية النزلاء بالمنشآت الفندقية في أبوظبي والذي ارتفع بنسبة 13٪ خلال 2017 ليبلغ 270 ألف نزيل. واستمرت توجهات النمو في الربع الأول من 2018 مع زيادة النزلاء من المملكة المتحدة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.