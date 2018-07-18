جناح الهند في إكسبو دبي يركز على الابتكار والشركات الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت الهند حرصها على الحضور القوي في «إكسبو دبي 2020»، مشيرة إلى أن مساحة جناحها في المعرض ستصل إلى 4600 متر مربع، بحسب تصريحات لديليبي تشينوي، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي، نقلتها وكالة «بلومبيرغ» أمس. كانت الحكومة الهندية كلفت اتحاد الغرف بالمساعدة في إعداد وتجهيز الجناح الهندي في «إكسبو 2020 دبي». وأوضح تشينوي أن الجناح سيحمل عنوان «فرصة»، وسيركز على الابتكار والشركات الناشئة.

من جانبه، أفاد الدكتور أحمد البنا، سفير الإمارات لدى الهند، أن المشاركة القوية للهند في «إكسبو دبي» تأتي انعكاساً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات.

وأعلنت شركة «إن بي سي سي»، المملوكة للحكومة الهندية، أنها حصلت على موافقة مبدئية من وزارة التجارة الهندية بشأن وضع التصور الكلي، وتصميم وبناء الجناح الهندي في «إكسبو 2020 دبي». وأضافت الشركة أن كلفة إقامة الجناح ستصل إلى 4 مليارات روبية (نحو 58.5 مليون دولار). وقالت الشركة: نتوقع إقبالاً كبيراً على معرض إكسبو من جمهور دولي، يقدر قوامه بملايين الزائرين، منهم ممثلون لشركات عالمية، ومؤسسات أكاديمية، ومستثمرون.