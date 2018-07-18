مجلس سيدات أعمال دبي يبحث تعزيز العلاقات مع صربيا

المصدر: دبي- البيان

بحث مجلس سيدات أعمال دبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في دبي ونظيراتهن في جمهورية صربيا، وتفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي مع ستانيمير فوكيسيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي وبحضور فايزة الهاشمي، نائب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين، حيث برز تأكيد مشترك على ضرورة الاستفادة من العلاقات السياسية المتينة بين الإمارات وصربيا للدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى الأمام.

وأكدت القرق خلال اللقاء على أهمية السوق الصربية بالنسبة لمجتمع الأعمال في دبي باعتبارها بوابة لمنطقة وسط وشرق أوروبا، معتبرة أن سيدات الأعمال في إمارة دبي يمتلكن خبرات واسعة في قطاعات متنوعة رئيسية، ويتطلعن للتوسع في الأسواق الواعدة التي تأتي صربيا في صدارتها.