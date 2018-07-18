ندوة تعريفية بـ «الدبلوم المهني في التسجيل والترخيص التجاري» بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ندوة تعريفية حول «الدبلوم المهني للتسجيل والترخيص التجاري»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يُعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية، لتنفيذ جميع المهام الوظيفية لوظيفة التسجيل والترخيص التجاري في دبي، وفق اللوائح والقوانين التي تنظم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ثروة حقيقية

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: انطلاقاً من توجيهات حكومتنا الرشيدة في أهمية الاستثمار بالموارد البشرية، كونها الثروة الحقيقية للوطن،.

فإننا نسعى إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، ما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحقيق السعادة المرجوة لكل رجال الأعمال. ومن المقرر تعميم «الدبلوم المهني» على مختلف الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص التجاري من القطاعين الحكومي والخاص في المستقبل.

جوانب فنية ومهارية

وأكّد عبدالله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، أن الدبلوم يهدف إلى تأهيل وتدريب الموظف على أساسيات وأخلاقيات العمل، من خلال دبلوم مهني تخصصي يُعنى بالجوانب الفنية والمهارية المرتبطة بمجال العمل.

وقال: تهدف الاتفاقية مع دائرة الموارد البشرية إلى تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة وتوفير برامج تدريبية متطورة ورائدة على مستوى المنطقة. وسيسهم الدبلوم في الإعداد المعرفي والمهاري للكوادر في المجالات ذات الصلة بالمهام الوظيفية للتسجيل والترخيص التجاري.

والتركيز على القوانين والنظم التخصصية للتسجيل والترخيص التجاري، وأنظمة العمل الإلكترونية المستخدمة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وآلية إسعاد المتعاملين، والمهارات الخاصة بإدارة المشاريع، وفنون الابتكار والإبداع، والبروتوكول الوظيفي، وبناء الفكر المؤسسي.

وقالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، إن «الدبلوم المهني في التسجيل والترخيص التجاري» يعد من الدبلومات المهمة التي تعزز مهارات ومعارف الكوادر الوظيفية لدى اقتصادية دبي في المجالات ذات الصلة الوظيفية للتسجيل والترخيص التجاري من خلال تزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة ببناء كفاءات التعامل مع المتعاملين.

وأضافت أن الدبلوم يركز على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70% بهدف رفع كفاءة الأداء المهني لدى موظفي اقتصادية دبي.

ويقدَّم باللغة العربية بمعدل 240 ساعة معتمدة لكل دبلوم، إذ يحرص المعهد على الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، وتأهيلها التأهيل المناسب وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتؤدي دورها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارات، من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة والشاملة التي تلبي احتياجات سوق العمل. وستستمر مدة التدريب شهراً ونصف الشهر، وسيحصل الموظف خلالها على ساعات من التدريب النظري والعملي، إضافة إلى زيارات ميدانية لجهات رائدة في محاور الدبلوم الرئيسة.