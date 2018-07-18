أوراكل تفتتح أول مركز إقليمي للبيانات في أبوظبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال أحمد عدلي، مدير أول، رئيس الحلول السحابية في «أوراكل» إن الشركة الأميركية تخطط لافتتاح أول مركز إقليمي للبيانات لها في المنطقة في أبوظبي، خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وذلك تعزيزاً لخدمة «سحابة بلوك تشين» من أوراكل، التي أصبحت رسمياً أمس متوفرة عالمياً وفي الإمارات، التي قال إنها ستخفض التعقيدات وتخفض تكلفة التشغيل في أنشطة قطاعات رئيسية في الدولة في مقدمتها البنوك والخدمات اللوجستية والنقل، والقطاعات الحكومية وإدارة الموارد والصحة.

وأضاف عدلي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن جهات حكومية اتحادية ومحلية في دبي ستطلق قريباً خدمات حكومية قائمة على سحابة بلوك تشين من أوراكل، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 100 عميل في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن سوق خدمات «بلوك تشين» في الإمارات يسجل نمواً بنسبة أكثر من 20% سنوياً.

وأشار إلى أن سوق «بلوك تشين» في الإمارات في مرحلة «الغالبية المبكّرة» أي عدد كبير من الشركات في الدولة يقوم في هذه الآونة بدراسة فرص الاستفادة من هذه التقنية.

وتتمتع تقنية «بلوك تشين» عمومًا بقدرة كبيرة على تغيير طريقة ممارسة الأعمال جذريًا في جميع القطاعات، لأنها تجعل التعاملات فيها أكثر أمانًا وشفافية وكفاءة وأقل تكلفة. وتقدم خدمة سحابة «بلوك تشين» من أوراكل للعملاء منصة تطوير متكاملة تمكنهم من إنشاء شبكاتهم بأنفسهم ثم دمجها سريعًا بخدمات البرمجيات كالخدمة التي تقدمها أوراكل، وبالتطبيقات الخارجية التي يستخدمونها حاليًا.

بالإضافة إلى القدرة على دمجها مع شبكات «بلوك تشين» الأخرى وخدمات المنصات كخدمة من أوراكل. وتتيح خدمة سحابة بلوك تشين من أوراكل أيضًا للمستخدمين تقديم شبكات «بلوك تشين» والانضمام إلى شبكات الجهات الأخرى، وتطبيق العقود الذكية ونشرها لتحديث سجل المعاملات العام وإجراء عمليات الاستعلام عليه.

وترتكز منصة البلوك تشين التي طورتها أوراكل على عاملين: خبرة الشركة الطويلة التي تمتد لعدة عقود في القطاعات المختلفة من جهة، ومنظومة شراكاتها الواسعة من جهة أخرى، من أجل تبادل المعاملات الموثوق بها مع الموردين والبنوك والشركاء التجاريين ومعالجتها اعتمادًا على تقنية «بلوك تشين».